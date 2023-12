Jost Werke Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Jost Werke. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge blieb unverändert. Dies führt zu einem neutralen Rating für Jost Werke auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv in den letzten Tagen. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion positiv bewertet und erhält ein "Gut" für das Anleger-Sentiment.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen in der "Maschinen"-Branche zeigt sich, dass Jost Werke in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,18 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 4,12 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Jost Werke eine Underperformance von -8,3 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Jost Werke um 7,18 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jost Werke mit einem Wert von 9,61 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".