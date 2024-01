Jost Werke Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für Jost Werke wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 68,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass Jost Werke weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird dem Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI zugeschrieben. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,12, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hinweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Jost Werke eine Rendite von 3,15 Prozent auf, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Somit erhält die Jost Werke-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Jost Werke eine Performance von -13,51 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 7,33 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -20,85 Prozent im Branchenvergleich für Jost Werke. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,31 Prozent erzielte, liegt Jost Werke um 19,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.