Jost Werke Aktie: Ein handfester Grund

Aktuelle Analyse: Ist Jost Werke eine gute Dividendenaktie?

Wer in die Aktie von Jost Werke investiert, kann derzeit eine Dividendenrendite von 3,15 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenbranche einen geringeren Ertrag bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens liegen jedoch nur leicht unter dem Durchschnitt, was auf eine "Neutral" Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns hindeutet.

Vergleicht man die fundamentale Bewertung, so erscheint Jost Werke aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 9,87, was einem Abstand von 69 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,46 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Betrachtet man die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Branchenperformance, so zeigt sich, dass die Rendite von Jost Werke in den letzten 12 Monaten um 13,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Jost Werke um mehr als 21 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie von Jost Werke wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Untersuchung auf Basis der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung ergab eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie vergeben.