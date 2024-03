Jost Werke Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die technische Analyse von Jost Werke zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 46,24 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 48,35 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von +4,56 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 derzeit bei 44,33 EUR, was einer Differenz von +9,07 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich hat Jost Werke in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,66 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 6,08 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -17,74 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 4,81 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Jost Werke 16,46 Prozent darunter. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Jost Werke beträgt derzeit 13,73 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und die Aktie als "Gut" einstuft. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Jost Werke in diesem Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

Abschließend zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Jost Werke-Aktie ein "Neutral"-Rating insgesamt.