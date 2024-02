Jost Werke Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Jost Werke-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet als "Neutral" eingestuft. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 46,38 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 44,9 EUR liegt, was einer Abweichung von -3,19 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Tendenz, mit einem letzten Schlusskurs von 43,16 EUR (-4,03 Prozent Abweichung). Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Jost Werke derzeit eine Dividendenrendite von 3,35 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 3,12 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Jost Werke war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine rote Markierung, was auf negative Diskussionen hinweist. Auch das Interesse an der Aktie war größtenteils neutral. Aufgrund dieses negativen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jost Werke-Aktie zeigt eine Überverkauft-Bewertung auf Basis der letzten 7 Tage, mit einem Wert von 26. Jedoch ergibt sich auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für Jost Werke auf Basis des RSI.