Jost Werke Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die technische Analyse der Jost Werke-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 44,2 EUR liegt 6,77 Prozent unter dem GD200 (47,41 EUR), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 beträgt 43,09 EUR, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand +2,58 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jost Werke liegt bei 22,97 Punkten auf 7-Tage-Basis, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Jost Werke liegt bei 3,15 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,2 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für Jost Werke war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Anleger zeigen vor allem in den letzten ein bis zwei Tagen ein starkes Interesse an positiven Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Jost Werke basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer mit "Gut" bewertet.

Jost Werke kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Jost Werke jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Jost Werke-Analyse.

Jost Werke: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...