Jost Werke Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Diskussionen über Jost Werke in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt negative Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Redaktion ist der Meinung, dass die Aktie von Jost Werke bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Jost Werke investieren, können bei einer Dividendenrendite von 3,35 % einen Mehrertrag von 0,23 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht höher aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Jost Werke eine Rendite von -11,66 Prozent erzielt, was 14,3 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 2,73 Prozent, und Jost Werke liegt aktuell 14,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jost Werke-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 34,69, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Jost Werke.