Jost Werke Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Jost Werke beträgt aktuell 9,61 und liegt 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche, der bei 33 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Jost Werke diskutiert. An einem Tag dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Dividendenrendite von Jost Werke beträgt derzeit 3,15 Prozent in Relation zum aktuellen Aktienkurs, was 1,06 Prozent über dem Durchschnitt von 2,09 Prozent liegt. Daher erhält Jost Werke für seine Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von 41 EUR der Jost Werke derzeit -5,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum entsprechenden gleitenden Durchschnitt bei -14,46 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingeschätzt.