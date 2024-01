Jost Werke Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Aktienkurs von Jost Werke zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor. Während die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten bei 8,05 Prozent liegt, verzeichnet Jost Werke eine Rendite von -13,51 Prozent, was über 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Kategorie "Maschinen" liegt die Rendite von Jost Werke ebenfalls deutlich darunter, nämlich bei 21,56 Prozent.

Die Stimmung unter Anlegern in sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich auch in den Diskussionen rund um den Wert wider, die vor allem negative Themen ansprechen. Aufgrund dessen wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird Jost Werke als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,87, was einem Abstand von 69 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,47 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.