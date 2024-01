Jost Werke Aktie: Was macht der Markt?

Die Jost Werke weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,15 % aus, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,15 % für "Maschinen". Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jost Werke auf 47,24 EUR, während die Aktie selbst nur 42,3 EUR erreicht. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -10,46 % und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 42,84 EUR, was einen Abstand von -1,26 % ergibt und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jost Werke-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 87 erreicht, was auf eine Überkauftheit hinweist und eine Bewertung von "Schlecht" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 47,28, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 9,87, was 69 % weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Jost Werke auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.