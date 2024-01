Jost Werke Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Aktie von Jost Werke wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 9,35 liegt der Wert insgesamt 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", welcher bei 31,51 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung durch die fundamentale Analyse.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Jost Werke anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 13,16 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 44,06, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Aktie von Jost Werke war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün an, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger äußerten sich größtenteils neutral an einem Tag und verstärkt positiv an den vergangenen ein, zwei Tagen. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Jost Werke im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,96 Prozent erzielt, was 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 5,77 Prozent, und Jost Werke liegt aktuell 23,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe.