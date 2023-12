Jost Werke Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. An einem Tag dominierte hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jost Werke gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Jost Werke-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 47,56 EUR. Der letzte Schlusskurs von 43,1 EUR weicht somit um -9,38 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 43,19 EUR, was nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jost Werke-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -4,18 Prozent erzielt, was 8,19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 5,26 Prozent, wobei Jost Werke aktuell 9,44 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, welches die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Jost Werke liegt bei 30,91, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 43,7 und stellt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung dar. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.