Jost Werke Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die technische Analyse der Jost Werke-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 47,27 EUR liegt. Dadurch erhält die Aktie die Bewertung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 42,25 EUR liegt, was einem Abstand von -10,62 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 42,89 EUR, was einer Differenz von -1,49 Prozent entspricht, und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich demnach auf Basis beider Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 80,95 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Jost Werke-Aktie als überkauft eingestuft wird. Dahingegen ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Schlecht" im Bereich des RSI bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Jost Werke in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,51 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 7,08 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet eine Underperformance von -20,59 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 6,08 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Unterperformance von 19,6 Prozent führt. Daher wird die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt als besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich demnach aus der technischen Analyse, dem RSI, dem Branchenvergleich und der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung, die die Jost Werke-Aktie als "Schlecht" einstuft.