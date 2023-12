Jost Werke Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Jost Werke ist in den letzten zwei Wochen stark negativ geprägt gewesen, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An einem Tag gab es hauptsächlich positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung gegeben, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Gegensatz dazu deutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jost Werke auf eine Unterbewertung hin, da es derzeit bei 9,61 liegt und somit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 33 liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser Grundlage eine "Gut"-Bewertung.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt sie mit 3,15 Prozent bezogen auf das Kursniveau über dem Mittelwert (2,09) für diese Aktie, was von unseren Analysten als positiv bewertet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jost Werke-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI von 59,91. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jost Werke.