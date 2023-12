Jost Werke Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Jost Werke diskutiert. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Gut" bewertet und somit eine positive Einschätzung für das Anleger-Sentiment abgibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jost Werke-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 47,56 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 43,1 EUR weicht somit um -9,38 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (43,19 EUR), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,21 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung der Jost Werke-Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 3,15 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 3,23). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Jost Werke-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,18 Prozent erzielt und liegt damit 8,19 Prozent unter dem Durchschnitt (4,01 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 5,26 Prozent, wobei Jost Werke aktuell 9,44 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

