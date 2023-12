Jost Werke Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jost Werke-Aktie liegt bei 43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (53,42), und auch hierbei ist Jost Werke weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jost Werke.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Jost Werke ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,61 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche erzielte Jost Werke in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,18 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,58 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -7,75 Prozent im Branchenvergleich und einer mittleren Rendite des "Industrie"-Sektors von 2,72 Prozent, bei der Jost Werke 6,9 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Jost Werke war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an zwei Tagen dominieren, und nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.