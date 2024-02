Jost Werke Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Jost Werke hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Der aktuelle Aktienkurs von 47,25 EUR liegt +7,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +2,14 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Jost Werke liegt derzeit bei 3,35 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent in der "Maschinen"-Branche liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment rund um Jost Werke war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt vier Tagen. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Jost Werke in den letzten 12 Monaten bei -11,66 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 6,27 Prozent, wobei Jost Werke mit einer Rendite von 17,92 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

