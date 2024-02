Jost Werke Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Jost Werke wird als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,22 liegt, im Vergleich zum Branchen-KGV von 32,2. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis. In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Jost Werke eine Rendite von 3,35 % aus, was 0,24 Prozentpunkte höher als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird die Einstufung in dieser Kategorie als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jost Werke liegt bei 21,88, was als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Jost Werke in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnitt für die Jost Werke-Aktie auf längerfristiger Basis 46,28 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf kurzfristiger Basis beträgt der 50-Tage-Durchschnitt 43,64 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Jost Werke auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.