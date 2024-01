Jost Werke Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Der Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Grundlage für die technische Analyse. Für Jost Werke wird der 7-Tage-RSI auf 26,09 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 37,16 Punkte festgelegt. Der 7-Tage-RSI deutet darauf hin, dass die Jost Werke-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor, weist Jost Werke eine Rendite von -13,51 Prozent auf, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Maschinen" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 6,78 Prozent, wobei Jost Werke mit 20,3 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jost Werke bei 9,87, was unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Jost Werke eine Dividende von 3,15 % aus, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,16 % liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird.