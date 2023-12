Jost Werke Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Jost Werke hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 44,2 EUR, was 2,81 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt und zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -6,63 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" angesehen.

Die Dividendenrendite von Jost Werke liegt derzeit bei 3,15 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,17 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Jost Werke liegt bei 9,87, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,51 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jost Werke-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 26, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis von 37,16 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Jost Werke.