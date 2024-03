Jost Werke Aktie: Eine Gewinnchance?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jost Werke liegt bei einem Wert von 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche (KGV von 65,58) deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 83 Prozent) liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird Jost Werke daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Jost Werke liegt aktuell bei 62,96 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 45,02, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Jost Werke-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jost Werke-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 46,12 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 47,15 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 45,98 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Jost Werke-Aktie daher auch auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Jost Werke wird anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Jost Werke bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".