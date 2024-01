Jost Werke Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Jost Werke war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Es gab keine negativen Diskussionen in den sozialen Medien, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Daher erhält Jost Werke von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jost Werke eine Dividendenrendite von 3,35 % aus, was 0,21 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 3,13 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung.

Der Aktienkurs von Jost Werke hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,96 Prozent erzielt, was 23,68 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Der Branchenvergleich zeigt, dass die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Maschinenbranche bei 6,55 Prozent liegt, während Jost Werke aktuell 24,51 Prozent unter diesem Wert liegt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jost Werke liegt derzeit bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,35 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 70 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.