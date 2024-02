Jost Werke Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Dividendenrendite von Jost Werke beläuft sich derzeit auf 3,35 %, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 3,11 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Jost Werke überwiegend negativ diskutiert wurde. An zwei Tagen war die Stimmung sogar durchweg negativ, während an insgesamt einem Tag eine neutrale Einstellung vorherrschte. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Jost Werke liegt bei 30,99, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 34,27 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich eine Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt erhält Jost Werke daher ein Rating von "Neutral" auf Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.