Jost Werke Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jost Werke heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 39,53 Punkten, was darauf hindeutet, dass Jost Werke weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI.

Beim 25-Tage-RSI zeigt sich hingegen, dass Jost Werke auf dieser Basis überverkauft ist. Daher erhält die Aktie für den 25-Tage-RSI ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Jost Werke-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analysten haben auch die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen griffen die Nutzer der sozialen Medien überwiegend positive Themen über Jost Werke auf. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Jost Werke beträgt das aktuelle KGV 10. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Maschinenbranche ist Jost Werke damit unterbewertet, was eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie ergibt.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Jost Werke im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von -3,39 Prozent aufweist, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite von Jost Werke mit 9,72 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.