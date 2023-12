Jost Werke Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an zwei Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag negative Kommunikation im Vordergrund stand. Auch in Bezug auf das Unternehmen Jost Werke wurden verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jost Werke mit einem Wert von 9,61 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Maschinen" von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise günstig ist und erhält daher eine positive Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 47,76 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 42,3 EUR liegt, was einer Abweichung von -11,43 Prozent entspricht und somit zu einer negativen Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 43,3 EUR, was einer Abweichung von -2,31 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Jost Werke auf Basis trendfolgender Indikatoren ein neutrales Rating.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Jost Werke in sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls neutral bewertet.