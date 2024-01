Jost Werke Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Jost Werke eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Jost Werke daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass Jost Werke momentan überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 20,75 Punkten. Jedoch liegt der RSI25 bei 45,23, was darauf hindeutet, dass Jost Werke weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier insgesamt als "Gut" eingestuft, obwohl es beim 25-Tage-RSI als "Neutral" bewertet wird.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Jost Werke im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,96 Prozent erzielt, was 23,68 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 6,55 Prozent, und Jost Werke liegt aktuell 24,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9 liegt, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Jost Werke 9,35 Euro zahlt. Dies ist 70 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Wertpapier auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.