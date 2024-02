Jost Werke Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Jost Werke liegt bei 21,88, was als überverkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird Jost Werke als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 10,22, was einen Abstand von 68 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,2 ergibt und somit auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung ergibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Jost Werke wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, während es in den letzten ein, zwei Tagen vor allem positive Themen sind, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jost Werke eine Dividendenrendite von 3,35 % aus, was 0,24 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,11 % in der Branche Maschinen ist. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Einstufung bewertet, da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.