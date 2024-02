Joshin Denki Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Joshin Denki bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Während die Diskussion an fünf Tagen hauptsächlich positiv war, gab es an einem Tag überwiegend negative Kommunikation. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Joshin Denki mit 2375 JPY derzeit -1,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung. Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch mit einer Distanz von +8,05 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft.

Die langfristige Stimmung unter Investoren und Internetnutzern ergibt ein eher negatives Bild für Joshin Denki. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität waren unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Joshin Denki-Aktie kurzfristig überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis wird sie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 57,14 liegt.

Zusammenfassend erhält Joshin Denki gemäß der Analyse eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.