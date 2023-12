Joshin Denki Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die technische Analyse der Joshin Denki-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2108,55 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs selbst bei 2366 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,21 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 2318,78 JPY erreicht, was einer Differenz von +2,04 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie von Joshin Denki daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Joshin Denki zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Joshin Denki daher die Note "Schlecht" verliehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezüglich Joshin Denki überwiegend negativ ist. Dies spiegelt sich auch in den Meinungen und Kommentaren der letzten Wochen wider. Basierend auf diesen Beobachtungen wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Joshin Denki-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Joshin Denki basierend auf dem RSI.