Joshin Denki Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse der Joshin Denki zeigt, dass der Aktienkurs mit 2338 JPY derzeit -2,92 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet liegt die Aktie jedoch mit einer Distanz von +6,11 Prozent über dem GD200, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Joshin Denki-Aktie liegt bei 68, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 60,33 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Joshin Denki diskutiert wurde. An fünf Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag dominierte negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.