Joshin Denki Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Joshin Denki-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2118,69 JPY liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 2386 JPY, was einem Unterschied von +12,62 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Kennzahl wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 2323,82 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt hierbei nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,68 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Joshin Denki-Aktie überwiegend negativ sind. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie von Joshin Denki momentan weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Daher wird sie sowohl für den RSI7 als auch den RSI25 als "Neutral" eingestuft.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet deutet auf eine "Neutral"-Bewertung der Aktie hin. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Rate der Stimmungsänderung ergeben kaum Änderungen und führen somit zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.