Jones Soda Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrückgänge auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Jones Soda heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,82 Punkten, was darauf hinweist, dass Jones Soda weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität im Internet zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Jones Soda.

Bei der Dividendenrendite hat Jones Soda mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (8,21%), wodurch eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie resultiert.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jones Soda bei 0,18 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,239 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt +32,78 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,19 USD, was eine Distanz von +25,79 Prozent zur Aktie bedeutet und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jones Soda-Aktie somit eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.