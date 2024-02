Jones Soda Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Jones Soda aktuell neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jones Soda-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 5,1 und ein Wert für den RSI25 von 19,8, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Jones Soda derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jones Soda bei 0,18 USD verläuft, was eine Einstufung als "Gut" ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,26 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +44,44 Prozent zur GD200 bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal, da der GD50 derzeit bei 0,16 USD liegt, was einer Differenz von +62,5 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Jones Soda besonders positiv diskutiert, wobei das Stimmungsbarometer an sechs Tagen auf grün stand. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Jones Soda führt.