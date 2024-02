Jones Soda Aktie: Füße still halten!

Die Jones Soda hat sich in den letzten Tagen gut entwickelt und liegt aktuell bei einem Kurs von 0,215 USD, was einer Steigerung von +43,33 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +19,44 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schneidet Jones Soda im Vergleich zur Branche Getränke schlechter ab, da keine Dividenden ausgeschüttet werden. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jones Soda-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln jedoch ein positives Bild wider, da in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen aus Anlegersicht als "Gut" bewertet werden kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Jones Soda sowohl in technischer Hinsicht als auch im Hinblick auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.