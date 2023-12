Jones Lang LaSalle Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Aktienanalyse von Jones Lang Lasalle zeigt, dass von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 2 Bewertungen "Gut" und 1 "Neutral" waren. Es gab keine Updates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 212,33 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 16,09 Prozent steigen könnte. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die Anleger-Stimmung bei Jones Lang Lasalle ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen waren besonders positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt positiv bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überverkaufte Situation für die Aktie, sowohl innerhalb von 7 Tagen als auch über einen Zeitraum von 25 Tagen. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Jones Lang Lasalle in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und eine "Schlecht"-Bewertung für die Diskussionsstärke, was auf ein rückläufiges Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage mit "Schlecht" bewertet.

