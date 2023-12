JonDeTechnsors Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Die Skala reicht von 0 bis 100, und der RSI von Jondetech Sensors liegt bei 67,65, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 69, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Jondetech Sensors-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,18 SEK lag. Der letzte Schlusskurs von 0,0186 SEK liegt deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine schlechte Performance hin. Dementsprechend erhält Jondetech Sensors insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz werden als neutral eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral. Die meiste Zeit wurde neutral eingestellt, an zwei Tagen war das Stimmungsbarometer positiv und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Insgesamt wird daher auch das Anleger-Sentiment als "Neutral" eingestuft.