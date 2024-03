JonDeTechnsors Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Instrument, um die Stimmung gegenüber einer Aktie einzuschätzen. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Jondetech Sensors diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Meinungsmarkt bezüglich Jondetech Sensors weder positiv noch negativ, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jondetech Sensors-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,09 SEK liegt. Da der letzte Schlusskurs (0,0276 SEK) deutlich darunter liegt (-69,33 Prozent), wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,03 SEK) zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem Durchschnitt (-8 Prozent Abweichung) ein "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Jondetech Sensors-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jondetech Sensors-Aktie sowohl über die letzten 7 Tage (RSI: 92) als auch über die letzten 25 Handelstage (RSI: 76,5) überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Jondetech Sensors-Aktie.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Jondetech Sensors-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und der Betrachtung von Sentiment und Buzz.