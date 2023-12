JonDeTechnsors Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die technische Analyse der Jondetech Sensors-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,19 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie eine negative Entwicklung von -89,47 Prozent verzeichnet hat und daher als "Schlecht" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,05 SEK über dem letzten Schlusskurs von 0,02 SEK, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jondetech Sensors-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jondetech Sensors liegt bei 73,58, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 65 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Jondetech Sensors-Aktie auf mittlerem Niveau liegen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jondetech Sensors besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung und einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.