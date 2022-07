Shanghai (ots/PRNewswire) -Jolywood wurde kürzlich von EUPD Research, einem renommierten Marktforschungsunternehmen mit Hauptsitz in Bonn, Deutschland, als „Top Brand PV 2022" ausgezeichnet. Die von EUPD Research verliehene Auszeichnung „Top PV Brand" ist in der PV-Branche hoch anerkannt. Sie wird nach den strengen Kriterien des Global PV Installer Monitor geprüft, bei dem Tausende von Installateuren und nachgelagerten Interessengruppen an einer Umfrage teilnehmen, um die Markenbekanntheit, Produktleistung und Servicequalität der PV-Anbieter zu bewerten.Jolywood wurde dank seiner selbst entwickelten Niwa-Module, die auf der fortschrittlichsten TOPCon-PV-Technologie basieren und auf dem europäischen Markt anerkannt sind, zu einer der Top-PV-Marken in Deutschland im Jahr 2022 gewählt. Sie ist bei ihren Zielkunden und Geschäftspartnern weithin anerkannt und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit aus.Markus A.W. Hoehner, CEO von EUPD Research, kommentierte: „Herzlichen Glückwunsch an Jolywood zum Gewinn der Auszeichnung Germany's Top Brand PV 2022. Wir hatten strenge Kriterien für die Auswahl der Unternehmen. Jolywood hat in Bezug auf die Markenbekanntheit, die Vertriebsbreite und -tiefe sowie die allgemeine Kundenzufriedenheit in Deutschland gut abgeschnitten."Jolywood widmet sich seit vielen Jahren der Forschung und Entwicklung, der Innovation und der Förderung der TOPCon PV-Technologie. Dank des aktiven internationalen Austauschs, der kontinuierlichen Globalisierungskampagne und der Kundenorientierung hat Jolywood seine TOPCon-basierten Batterie- und Modulprodukte erfolgreich in verschiedenen Projekten weltweit unter mehreren Szenarien beworben und gehört seit langem zu den Tier-1-Solarmodulherstellern in Bezug auf seine Produkte und Speicherfähigkeit.Alan Xie, stellvertretender Generaldirektor von Jolywood, sagte: „Wir haben die Niwa-Modulserie für dezentrale Projekte auf den Markt gebracht und bauen derzeit unser dezentrales PV-Geschäft in Europa aus. Wir fühlen uns geehrt, die Auszeichnung Top Brand PV von EUPD Research zu erhalten und danken unseren Kunden und Partnern für ihr Vertrauen und ihre Anerkennung. Im Sinne einer kundenorientierten Philosophie werden wir unseren Kunden auf dem europäischen und globalen Markt auch weiterhin hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1852202/image_833615_37280604.jpgPressekontakt:Renee Zhang,zhangry01@jolywood.cn,18616342255Original-Content von: Jolywood, übermittelt durch news aktuell