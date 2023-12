Jollibee Foods Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Jollibee Foods":

Die Stimmung und der Buzz rund um Jollibee Foods in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was von unserer Analyse bestätigt wird. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb wir Jollibee Foods eine "Neutral"-Bewertung geben. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jollibee Foods-Aktie beträgt aktuell 42, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weniger volatil und weist einen Wert von 46,56 auf. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating für Jollibee Foods.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jollibee Foods-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 16,66 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 17,86 USD liegt, was einer Abweichung von +7,2 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 16,37 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls über diesem Wert (+9,1 Prozent Abweichung). Somit erhält die Jollibee Foods-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte, und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den letzten Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jollibee Foods diskutiert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.