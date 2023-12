Jollibee Foods Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Jollibee Foods":

Die Aktie von Jollibee Foods wird sowohl durch harte als auch durch weiche Faktoren beeinflusst. In Bezug auf die Kommunikation im Netz hat die Aktie in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Jollibee Foods Aktie als neutral bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs der Jollibee Foods Aktie mit 17,86 USD derzeit +8,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was eine kurzfristig gute Einschätzung ergibt. Über die letzten 200 Tage betrachtet liegt die Aktie ebenfalls mit +7,14 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt guten charttechnischen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 42,68, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet ergibt sich mit einem RSI von 46 ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI als neutral bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur wenigen neutralen Tagen. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jollibee Foods ausgetauscht, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Jollibee Foods Aktie sowohl technisch als auch im Anleger-Sentiment eine gute Bewertung erhält.

