Jolimark Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkurs des Unternehmens Jolimark hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,14 Prozent verzeichnet, was mehr als 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die bei -11,93 Prozent liegt, liegt die Rendite von Jolimark um 20,21 Prozent niedriger. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Jolimark in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt hat. Daher wurde der Aktie eine "Neutral"-Bewertung erteilt. Ebenso wurde für die Diskussionsstärke in den sozialen Medien eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Jolimark ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche (KGV von 70,04) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Jolimark daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Was die Dividende betrifft, weist Jolimark derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,53 % für "Computer & Peripheriegeräte". Aufgrund dieser Differenz von lediglich 5,53 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.