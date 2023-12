Oxbridge Re Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

Der Aktienkurs von Oxbridge Re verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,18 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 26,71 Prozent, was bedeutet, dass Oxbridge Re eine Underperformance von -67,88 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Finanzen"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 3,11 Prozent im letzten Jahr, wobei Oxbridge Re um 44,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Oxbridge Re ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen für Oxbridge Re untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Oxbridge Re in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Oxbridge Re als Neutral-Titel betrachtet. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Oxbridge Re-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 58,71 und ein Wert für den RSI25 von 56,83, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Oxbridge Re im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,93 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 3,93 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.