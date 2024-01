Joint Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Joint zeigt in den letzten 12 Monaten 0 positive Bewertungen, 1 neutrale Bewertung und 0 negative Bewertungen. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Neutral" bewertet. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 9 USD, basierend darauf erwarten die Analysten eine Entwicklung von -100 Prozent und setzen das mittlere Kursziel bei 0 USD. Diese Prognose wird als negativ eingestuft, wodurch die insgesamte Bewertung der institutionellen Analysten als "Gut" betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Joint in den sozialen Medien. Dies führte dazu, dass das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den roten Bereich geriet. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Joint deutlich weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt Joint mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (89,09 %) deutlich niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt bei 11,72 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9 USD deutlich darunter liegt (-23,21 Prozent Abweichung im Vergleich). Daher erhält Joint eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,79 USD, nahe dem letzten Schlusskurs (+2,39 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt wird Joint daher von Analysten und technischen Indikatoren als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet.