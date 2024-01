Joincare Pharmaceutical Industry Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die technische Analyse der Joincare Pharmaceutical Industry-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,47 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 12,2 CNH liegt in der Nähe dieses Wertes, was einer Abweichung von -2,17 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 12,33 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Wert (-1,05 Prozent Abweichung). Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Joincare Pharmaceutical Industry liegt bei 53,64, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 56 eine ähnliche Situation. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Joincare Pharmaceutical Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,54 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche um 0,34 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +10,2 Prozent bedeutet. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 12,31 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung positiv ist. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt eine Bewertung von "Gut" für die Joincare Pharmaceutical Industry.