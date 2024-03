Johnson Service Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Aktienkurs von Johnson Service hat sich im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" in den letzten 12 Monaten sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 16 Prozent liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,14 Prozent. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche kann Johnson Service mit einer Rendite von 13,86 Prozent punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Aspekten wird Johnson Service als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 21,47, während das Branchen-KGV 62,87 beträgt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) von Johnson Service liegt bei 62,3, was als neutral bewertet wird. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Von den 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Johnson Service-Aktie sind 1 Einstufung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt erhält das Unternehmen also ein "Gut"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 155 GBP, was eine Steigerung um 18,87 Prozent vom letzten Schlusskurs (130,4 GBP) bedeutet. Basierend auf diesen Daten wird Johnson Service von den Analysten insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.