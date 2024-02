Johnson Service Aktie: Lieber beobachten als handeln

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Johnson Service beträgt 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 54,86 für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" unterdurchschnittlich ist (ca. 67 Prozent). Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie von Johnson Service als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine wesentliche Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher erhält dieser Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Johnson Service-Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Johnson Service beträgt derzeit 1,26 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,67 % für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Mit einer Differenz von lediglich 10,41 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Johnson Service im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,82 Prozent erzielt, was 31,19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 2,87 Prozent, wobei Johnson Service aktuell 30,95 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.