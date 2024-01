Johnson Service Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Madison Square Garden Entertainment":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 2 Bewertungen für die Johnson Service-Aktie abgegeben, wovon 1 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Johnson Service-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Johnson Service. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 155 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 9,46 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (141,6 GBP) bedeutet. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Das Stimmungsbild bei Johnson Service hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb das Sentiment mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Johnson Service-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 49,03 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt nur um 6,42 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +42,61 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,35 Prozent hatte, liegt Johnson Service mit 39,68 Prozent darüber und erhält somit ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Johnson Service-Aktie bei 122,16 GBP verläuft, was als positiv eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 141,6 GBP liegt, was einem Abstand von +15,91 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich mit einem Niveau von 133,16 GBP eine positive Entwicklung von +6,34 Prozent, was zu einem insgesamt positiven Befund auf Basis der technischen Analyse führt.