Johnson Service Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Aktienkurs von Johnson Service hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 54,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 4,98 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Johnson Service im Branchenvergleich eine Outperformance von +49,98 Prozent erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor hat sich das Unternehmen gut geschlagen, mit einer Rendite von 7,68 Prozent im letzten Jahr, was 47,29 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Johnson Service ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Johnson Service derzeit bei 141,4 GBP liegt, was +6,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt und somit kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +15,97 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Analysten schätzen die Aktie von Johnson Service langfristig als "Gut" ein, basierend auf insgesamt 18 Bewertungen: 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 155 GBP, was einer Erwartung von 9,62 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf Basis aller Analystenschätzungen ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Johnson Service war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Da sich auch in den letzten ein bis zwei Tagen die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht haben, wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.