Johnson Outdoors: Quartalsbilanz-Prognose zeigt potentiellen Umsatzrückgang und Gewinneinbruch

In nur 92 Tagen wird das Unternehmen Johnson Outdoors, mit Sitz in Racine, USA, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Aktie von Johnson Outdoors im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Noch vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen der Johnson Outdoors Aktie vorgestellt. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt dabei stolze 532,87 Millionen Euro. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Analystenhäuser davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte Johnson Outdoors noch einen Umsatz von 182,07 Millionen Euro, nun wird ein Rückgang um -43,12 Prozent auf 103,57 Millionen Euro erwartet. Auch...